﻿Il retroscena: Bernardeschi e Mkhitaryan in orbita Inter, ma c’è una differenza

L’Inter sta lavorando da settimane sul mercato, negli ultimi giorni è stato proposto Federico Bernardeschi a parametro zero. Un’iniziativa del suo agente Federico Pastorello che non ha fin qui trovato sbocchi: il club nerazzurro nerazzurro oggi è freddo, vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni. Ma la strategia, come già raccontato, è un’altra: l’Inter ritiene di prendere un giovane da affiancare a Gosens, molto indizi portano a Cambiaso, abbiamo aggiunto Bellanova diversi giorni fa. La differenza è che Cambiaso va a un anno dalla scadenza, mentre per Bellanova la richiesta è superiore a 10 milioni. Tornando a Bernardeschi, è stato proposto a tutti: anche al Napoli (che apprezza molto Deulofeu), ma sull’ingaggio c’è una certa distanza. La differenza tra Bernardeschi e Mkhitaryan in casa Inter è che il primo è stato proposto, mentre il secondo è una scelta convinta (contratto biennale). Per Mkhitaryan non sono previste visite nelle prossime 48 ore, si aspetta soltanto di definire i dettagli, magari dopo l’ultimo contatto tra l’armeno e la Roma. Trattativa in stato avanzato, non da oggi e dopo l’irruzione dello scorso 18 maggio, ma fino alle firme serve sempre un minimo di prudenza.

Foto: sito ufficiale Roma