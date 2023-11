﻿Il paragone tra Lautaro e Vinicius: non serve alzare una paletta

Ci sono quelli che parlano di calcio, con competenza. Quelli che alzano una paletta il sabato sera e anche in questo caso non sanno di cosa parlano. Quelli che neanche guardano la partita clou del sabato sera perché impegnati ad alzare una paletta. E poi il giorno dopo offrono giudizi, non competenti, a maggior ragione se la partita non l’hanno vista. In fondo sono gli stessi che, anche se la guardassero, sempre giudizi incompetenti darebbero. Andiamo al sodo. Tutto è possibile ma paragonare Vinicius e Lautaro è una roba da “cinema”, una roba che non esiste, anche perché stiamo parlando di due attaccanti con caratteristiche agli antipodi. Paragonarlo ai fenomenali Mbappé e Haaland è un altro controsenso perché se Lautaro giocasse in coppia con uno di quei due sarebbe ancor più devastante. Bisognerebbe soltanto dire che Lautaro sta vivendo il momento migliore della sua carriera, ancora con margini di crescita, non soltanto per i gol che fabbrica ma anche per il senso di sempre più spiccata appartenenza. Ma non serve alzare una paletta per dare questi giudizi, basterebbe semplicemente metterla sul piano della competenza (che non c’è).

Foto: Instagram Inter