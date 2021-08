﻿Il Chelsea avanza e aumenterà l’offerta per Lukaku. Tutti i retroscena

Il Chelsea ci stava provando da un pezzo. Altrimenti il 27 luglio scorso non avremmo parlato di un’irruzione a quei tempi respinta. Si trattava di un primo assaggio, ora i Blues vogliono andare avanti., forse ne faranno un altro ancora, il Borussia Dortmund ha detto che non se ne parla per una questione di principio., partendo da 100 milioni cash, disponibile a inserire uno tra Marcos Alonso o Werner (con l’attaccante sarebbe sceso il cash). L’Inter ha detto no. Ma nel frattempo sono andati avanti i negoziati con Federico Pastorello che ha memorizzato la proposta sontuosa di Marina Granovskaia: almeno 15 milioni a stagione più bonus, più o meno il doppio di quanto Big Rom guadagna attualmente, pur di riportarlo a Londra sponda Blues. Ma c’è di più: il Chelsea è pronto, come già anticipato all’ora di pranzo , a riformulare una nuova proposta da 130 milioni senza contropartite. Il famoso budget stanziato per la punta e che vi abbiamo svelato una settimana fa, sintesi della grande necessità di prendere un top dopo aver vinto la Champions. Questa storia finisce in due minuti se Lukaku conferma di voler restare all’Inter, ancora non l’ha fatto. E l’Inter pretende che sia lui, avendo rifiutato almeno un paio di proposte.Resta più di qualche dubbio, l’addio di Conte e la cessione di Hakimi potrebbero portarlo a fare considerazioni diverse rispetto a quanto dichiarato fino a pochi giorni fa. Ma per prudenza e cautela conviene aspettare, anche se il Chelsea è una macchina da soldi lanciatissima sulla tratta Londra-Milano (nerazzurra).