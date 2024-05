﻿I gufi di Thiago Motta

Thiago Motta è un grande allenatore, ha già vinto una Champions quando salvò lo Spezia in condizioni quasi impossibili e malgrado avesse un direttore sportivo contro. Adesso Thiago Motta, promesso sposo della Juve, deve dare fastidio a qualcuno: un pareggio contro l’Udinese, nel giorno della qualificazione in Europa evento di per sè enorme, è stato venduto come chissà quale fallimento. Gli hanno fatto le pulci sulla comunicazione, si tratti di “rosication” (Celentano direbbe svalutation della correttezza mediatica). Ora siamo addirittura entrati nell’ordine di idee che il Bologna non possa pareggiare contro l’Udinese, dovrebbe vincerle tutte e chiudere con 100 punti in classifica. Ma per i gufi è così, compresi quelli che si occupano della comunicazione di Thiago, ignorando quella di Allegri e Pioli. Peccato per loro (i gufi) che la comunicazione di Motta sia perfetta, con massimo rispetto/correttezza verso il prossimo e inesistente ricerca di alibi.

Il suo futuro è scritto, bisogna solo aspettare, e lo diciamo anche per chi lo conferma (come minimo tiene il dubbio) sui quotidiani ignorando collaboratori che sui social dicono l’esatto contrario. Autentiche acrobazie, 5 anni fa queste cose non accadevano, si mettessero d’accordo. Mantenere almeno una linea di coerenza: se tizio scrive una cosa, non si può – sui social – sostenere l’esatto contrario all’interno della stessa parrocchia. I gufi (senza rispetto) di Thiago Motta si stanno sbattendo molto ma resteranno isolati, esattamente come chi pensa che la Juve debba aspettare la fine della stagione per pianificare il futuro. La decisione è stata presa mesi e mesi fa, lo diciamo con il massimo rispetto nei riguardi chi continua a scrivere che il Bologna ha chance di rinnovo e che il Milan è tornato sull’allenatore che respira e trasmette calcio. Il tempo stabilirà distanze e verità, non resta che aspettare ancora un po’. Certo, sarà poi difficile spiegare quando per mesi e mesi si mantiene la stessa – opposta – posizione, ma non è un problema nostro.

Quelli che dicono “Allegri ha fatto miracoli” dovrebbero allora aggiungere “Motta santo subito”. Gli juventini nella stragrande maggioranza invocano “il giorno della liberazione” (citazione Simone Avsim con i suoi video sempre coerenti e ficcanti, lo ringraziamo per le belle parole nei nostri riguardi) e lo aspettano come l’aria per respirare. Anche i gufi (senza rispetto) di Thiago Motta se ne faranno una ragione.

Foto: Instagram Bologna