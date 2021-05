﻿Gattuso e la Fiorentina: i matrimoni si fanno in due. E quel precedente con la Lazio (ottobre 2019)

Nulla di clamoroso, come hanno voluto raccontarci dopo aver datonuovo allenatore della. Nulla di clamoroso perché non era l’allenatore viola al 99 per cento come era stato sbandierato, ma il primo per distacco della lista – come raccontato – da almeno due mesi. Aveva aperto quando gli altri avevano chiuso, ha chiuso (o quasi) quando gli altri pensavano che stesse per firmare. Non erano stati preparati i contratti, balle. Servivano altri e fondamentali passaggi. Piuttosto erano state delineate linee di mercato con la volontà didi andargli incontro.Quello che abbiamo raccontato lunedì pomeriggio , Gattuso ha chiesto tempo che poi è un modo elegante per dire “potete cercarvi un altro allenatore, siamo liberi”. Non gli è piaciuto il clima di domenica scorsa al “Franchi”, non gli sono piaciute molte cose.Dieci per cento, prendere tempo significa far prevalere le perplessità su tutto il resto. E con le perplessità non si va avanti. Nulla di clamoroso: i matrimoni si fanno in due.Può diventare un’opzione molto concreta se finisse il rapporto tra Lotito e Simone Inzaghi (in scadenza a giugno). C’è un precedente: Gattuso era già stato molto vicino alla Lazio nell’ottobre 2019, era esattamente il 19 ottobre, la squadra bianconceleste era sotto per 3-0 contro l’Atalanta all’Olimpico e in caso di sconfitta Inzaghi sarebbe saltato. Nella ripresa la rimonta e il 3-3, Inzaghi restò al suo posto e Gattuso sarebbe diventato presto l’allenatore del Napoli dopo aver detto no alla Fiorentina (corsi e ricorsi). Nei mesi scorsi avevamo aggiunto che Gattuso avrebbe riflettuto bene prima di andare da un altro presidente esuberante come Lotito, ma è evidente che nelle sue considerazioni prevalgano gli aspetti positivi su quelli negativi. E sulla Juve confermiamo: contatti indiretti, soprattutto apprezzamenti indiretti, per ora solo questo.