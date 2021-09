﻿Faggiano delude, Vagnati diesel, Capozucca in difficoltà: quando il ds non decolla

Ci sono direttori sportivi che non incidono anche quando sono freschi di nomina. Esempio: c’era bisogno di chiamare Daniele Faggiano alla Samp, tra l’altro in presenza di Carlo Osti, per ridursi agli ultimi giorni di mercato e prendere Caputo più due prestiti dalla Juve (Dragusin e Iattharen)? No che non c’era bisogno, uno spreco.

Vagnati è alla seconda stagione con il Torino ma deve cancellare il suo difetto più importante: troppo diesel, non ha senso arrivare a 72 ore dalla fine quando c’è un allenatore fresco di nome come Juric. Evidenti le difficoltà di Stefano Capozucca a Cagliari: ha scarsa autonomia, al comando c’è Giulini, e quando ce l’ha non riesce a incidere. Anzi, spesso organizza summit e incontri che complicano la situazione. Insomma, dal mercato appena concluso giudizi non esaltanti per diversi direttori sportivi.

Foto: sito Torino