﻿Esclusiva: Romagnoli-Lazio, vertice in arrivo. Patric più vicino al rinnovo. Piace Caputo

Alessio Romagnoli e la Lazio: una storia che ha avuto i primi passaggi addirittura lo scorso settembre, quando vi anticipammo l’interesse del club di Lotito a parametro zero. Poi sono trascorsi tre o quattro mesi, ma da febbraio siamo ripartiti. Nelle prossime ore ci sarà un vertice tra l’entourage e il club biancoceleste, probabilmente con la contemporanea presenza di Lotito e Tare. La Lazio ha già preannunciato una proposta superiore ai 3 milioni a stagione più bonus, siamo sulla strada giusta per approfondire. Il discorso rinnovo con il Milan non è andato avanti, i rossoneri aspettano Botman, la Juve ha soltanto sondato, ora la Lazio può affondare. In attesa degli accordi con Sarri, comunque titolare di un contratto fino al 2023, il club biancoceleste deve rifondare soprattutto il reparto arretrato. A proposito, ecco un’altra novità: Patric, corteggiatissimo dal Valencia come svelato già a gennaio, ora può rinnovare, mentre Acerbi potrebbe partire malgrado un contratto fino al 2025. Poi ci sarà il capitolo portiere con Strakosha e Reina in scadenza: Sarri gradirebbe uno tra Carnesecchi (il preferito) e Kepa (ingaggio alto), gli è stato proposto Sergio Rico e ci sarà tempo per andare nei dettagli. Ora, in arrivo il summit per Romagnoli, un obiettivo sempre più concreto della Lazio. E per l’attacco piace Ciccio Caputo, per ora solo un gradimento, alla Samp in prestito con obbligo. L’identikit giusto, per caratteristiche, qualora si avvertisse la necessità di far rifiatare Immobile. Ma ci sarà tempo per riparlarne.

Foto: sito Milan