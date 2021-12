﻿Esclusiva: Reinildo, c’è il Napoli ma anche la Lazio. E sul rinnovo…

Reinildo Mandava è un terzino sinistro dall’eccellente rendimento. Classe 1994, compirà 28 anni a gennaio, il suo contratto con il Lille (ormai rassegnato a perdere Ikoné, destinazione Fiorentina) è in scadenza a giugno ma fin qui ha respinto il pressing del Lille – che continua – per il rinnovo. Su Reinildo, originario del Mozambico, c’è il Napoli che l’ha individuato da tempo come un rinforzo importante per la fascia sinistra. Non sono stati ancora mossi passi decisivi, intanto sul mancino c’è anche la Lazio che cerca proprio uno specialista su quella corsia. Ricordiamo che la Lazio, dopo aver tesserato Felipe Anderson la scorsa estate, non ha fatto la stessa cosa con Kamenovic proprio perché ha sperato fino all’ultimo giorno di agosto di arrivare al serbo Kostic, poi rimasto all’Eintracht. E Reinildo (acquistato dal Lille per circa 600 mila euro qualche anno fa) sarebbe una buona soluzione per non adattare Hysaj o Marusic. Tra Napoli e Lazio, il futuro di Reinildo potrebbe essere in Serie A (ricordiamo gli eccellente rapporti tra De Laurentiis e il club francese dopo l’operazione Osimhen). Sul ragazzo ci sono altri club, ma la destinazione italiana – come ribadito recentemente dal suo agente – sarebbe più che gradita. Presto avremo ulteriore sviluppi, a maggior ragione se il Lille (che ci proverà ancora) non dovesse incassare il prolungamento del contratto in scadenza. Foto: Twitter Lille