﻿Esclusiva: Reggina-Lafferty, sempre più vicini! Le ultime su Crisetig e Carnesecchi

Lafferty dopo Menez: soltanto se la Reggina lo avesse pensato qualche mese fa, si sarebbe svegliata pensando a un sogno impossibile. Invece, dopo l’arrivo del francese avanti tutta per l’attaccante svincolato ex Palermo, papà da pochi giorni, siamo davvero entrati nella fase più avanzata della trattativa. Aggiornamenti sul portiere Carnesecchi: la Reggina sta facendo alcune valutazioni, non è scontato che insista con il gioiellino dell’Atalanta in prestito a Trapani. Anzi, è possibile che abbandoni la pista per andare su Viviano oppure su un altro Under. Le ultime su Crisetig: sta per scadere l’opzione di rinnovo del Mirandes, se non venisse esercitata la Reggina per il centrocampista sarebbe un passaggio automatico.

Foto: twitter bbc sport