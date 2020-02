﻿Esclusiva: Juve, fari accesi su Malen. Contatti continui e interesse

Donyell Malen è l’attaccante del presente e del futuro. La Juve lo sta seguendo con attenzione e i contatti sono continui, anche dopo il grave infortunio al ginocchio che ha condizionato non poco il cammino recente del classe ‘99 esploso nel PSV. Ma ora Malen sta provando a recuperare nel più breve tempo possibile anche se la stagione è stata inevitabilmente condizionata dopo una partenza scintillante. Malen è una prima punta classica che fa della tecnica e della velocità le principali virtù. A settembre si era presentato con una cinquina al Vitesse, numeri da urlo. Dopo una parentesi nell’Arsenal dove è cresciuto nel mito di Henry, nell’estate 2017 il blitz del PSV che se lo aggiudicò per una cifra irrisoria. Presto Malen (assistito da Raiola) sarà, se non lo è già, un uomo mercato: l’interesse della Juve è reale, non a caso i bianconeri avevano seguito Haaland prima di virare su Kulusevski. Prima dell’infortunio la valutazione del cartellino del classe 1999 era vicina ai 50 milioni, di sicuro sarà una situazione da seguire.

Foto: Twitter ufficiale Psv