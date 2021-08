﻿Esclusiva: Correa-Inter, incontro positivo. Il Tucu aspetta. E Thuram resta in quota

Un altro attaccante per l’Inter. Oggi c’è stato un incontro, come preannunciato nel pomeriggio, tra il club nerazzurro e Alessandro Lucci, agente di Joaquin Correa. E’ stato un incontro positivo, in cui è stata ribadita la volontà dell’attaccante argentino di aspettare l’Inter fino all’ultima decisione, mettendo in stand-by il pressing dell’Everton che lo vorrebbe a ogni costo. Ma Correa spera anche fortemente di ritrovare Simone Inzaghi e soltanto in un secondo momento riprenderebbe in considerazione l’Everton, con tutto il rispetto per la Premier ma senza la possibilità di giocare in Champions. Ovviamente resta in quota Marcus Thuram, un profilo che piace molto: l’Inter ha presentato una proposta da 25 milioni al Borussia Monchengladbach, non bastano perché i tedeschi chiedono 30 e si andrà avanti così al rimbalzo di linea. Fino a quando Correa avrà una possibilità di vestire la maglia nerazzurra resterà in stand-by e sulla valutazione da 35 milioni più bonus chiesto dalla Lazio si può lavorare per abbassare la richiesta. Correa ha la sponda di Simone Inzaghi, Thuram costa meno: la partita si gioca qui, ma oggi è stata una giornata importante per il Tucu. L’Everton (che ho offerto una cifra superiore ai 30 milioni con i bonus) potrà ricominciare a sperare soltanto quando l’Inter decidere di chiudere Thuram. E quindi per ora Correa aspetta. Tutto questo al netto della vicenda Zapata per ora bloccata dopo il muro Atalanta.

Foto: sito ufficiale Lazio