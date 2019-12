﻿Esclusiva: Cepele, il nuovo che avanza. Ma club stranieri insidiano l’Inter

Si chiama Ramen Cepele, difensore centrale nato a Conegliano Veneto il 21 marzo 2003. Titolar nell’Inter Under 18 affidata a Zanchetta, grande protagonista con l’Under 17, un prospetto di spessore: forte tatticamente e tecnicamente, un stazza notevole e la predisposizione a trovare spesso il gol, oltre che a non farli segnare. L’Inter ci tiene molto, sa di avere in pugno un talento dalle indubbie prospettive, tuttavia in queste settimane si sta attivando per difendersi dall’assalto di alcuni club stranieri, in modo particolare quelli olandesi ma non solo. E di sicuro molto presto ci saranno sviluppi importanti.