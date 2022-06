﻿Esclusiva: Cambiaso, incontro con il Genoa e scatto Juve. Se l’Inter…

Andrea Cambiaso e il futuro. Si è tenuto il famoso incontro tra la Juve e il Genoa che vi avevamo preannunciato la scorsa settimana. E la Juve ha fatto uno scatto che potrebbe essere decisivo, proponendo al Genoa tre milioni più una contropartita tecnica. Ricordiamo che Cambiaso, esterno sinistro classe 2000, è in scadenza tra un anno e non ci sono margini per il futuro. Sul ragazzo ci sono state manifestazioni d’interesse di Fiorentina, Atalanta, Bologna e Sassuolo, ma oggi sono indietro. Soprattutto l’Inter ha un fortissimo interesse per Cambiaso, c’è stato anche un incontro, ma oggi il club nerazzurro ha altre priorità. L’Inter vorrebbe fare l’operazione con il Sassuolo, ma serve uno scatto forte. La Juve è in avanscoperta e confida di chiudere prima del weekend. A meno che l’Inter…

Foto: Twitter Genoa