﻿Eriksen entra quando l’Inter è sparita: cambio senza senso

Nessuno discute il lavoro di Antonio Conte che andrà inevitabilmente giudicato a fine stagione. Ma la gestione di Christian Eriksen ci ha lasciati perplessi, non fosse altro perché sono trascorse settimane e settimane dal suo arrivo in casa Inter. Auspicavamo un suo impiego dall’inizio, magari per smascherare eventuali punti deboli della Juve, non da mezzala ma da trequartista alle spalle di due punte. Conte, invece, è rimasto fedelissimo al suo 3-5-2, il primo tempo ha visto una buona Inter e nessuno ci può smentire che magari sarebbe stata migliore con il danese titolare. La cosa incomprensibile è un’altra: Eriksen è entrato al posto di Barella quando l’Inter – dopo il gol di Ramsey – si era spenta all’improvviso, senza le energie fisiche e mentali che avrebbero giustificato la sua presenza. Eriksen un pesce fuori d’acqua: sinceramente un cambio senza senso.

Foto: Twitter ufficiale Inter