﻿Dybala e la Juve, non c’è più bisogno di parlare o spiegare

Paulo Dybala e la Juventus: non c’è bisogno di spiegare il momento da separati in casa. Meglio ancora: quando arrivi a metà marzo e non hai rinnovato, significa che non c’è molta voglia. Tutte le altre spiegazioni non hanno motivo di esistere. Può accadere qualcosa di clamoroso nelle prossime settimane? Quello sempre, ma a patto che la Joya accetti una rivisitazione enorme rispetto al contratto che era stato concordato diversi mesi fa (8 milioni di base fissa più 2 di bonus).

Ci sembra anche incredibile la motivazione, ovvero un incontro fissato fino al giorno prima è saltato circa 24 ore dopo per gli impegni imminenti tra campionato e Champions. Ma quelli c’erano già prima, non può essere una spiegazione. La spiegazione è che non esiste più il feeling, le dichiarazioni rilasciate da Arrivabene diversi mesi fa sono state chiare e significative. Ora la situazione può essere ripresa per i capelli, ammesso che ci sia ancora il tempo. Ma di sicuro il rapporto tra Dybala e la Juve è questo, non c’è più bisogno di spiegare. Forse sarebbe il caso di evitare anche di rilasciare dichiarazioni, alla luce della bruciante eliminazione in Champions contro il Villarreal. Che senso ha parlarne ogni giorno tanto per aggiungere nulla di nuovo?

Foto: Twitter Juventus