﻿Correa resta in orbita PSG. Luis Alberto, la chiarezza e gli scambi improbabili

Joaquin Correa resta in uscita dalla Lazio. Lo ha confermato anche Maurizio Sarri stamattina nella conferenza di presentazione. Correa resta un serio candidato per il PSG, anche senza Sarabia nell’operazione.

Ci spieghiamo: la Lazio vorrebbe Sarabia perché gradito a Sarri, ci sono ancora margini, ma l’esterno ha mercato in Spagna, forse preferirebbe andare in Liga. E comunque sul conguaglio non c’erano ancora accordi. Sarabia è un quiz da risolvere, Correa può andare lo stesso al PSG senza dimenticare il Tottenham.

Capitolo Luis Alberto: la Lazio cercherà in ogni modo di risolvere, anche se è rimasta di sasso per gli atteggiamenti poco garbati. Sarri ritiene Luis Alberto punto centrale del suo progetto, ma l’entusiasmo deve essere alla base di tutto. Non a caso la Lazio sta puntando centrocampisti pronti o di spessore come Basic e Kamara. Risolvere con Luis Alberto è un passaggio obbligato, vedremo come. Ma alcuni scambi messo in giro per l’etere sono improponibili, per esempio quello con Romagnoli che ha meno di un anno con il Milan e quindi una valutazione nettamente diversa rispetto allo spagnolo.

Foto: Twitter Lazio