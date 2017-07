Zenit, ecco Paredes: “Mancini decisivo nella mia scelta. Ho parlato con lui e…”

Leandro Paredes è appena sbarcato in Russia. L’ex centrocampista della Roma ha rilasciato le prime dichiarazioni da neo giocatore dello Zenit. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club russo: “Ho già incontrato Mancini, mi è piaciuto molto. Sono contente che la sua scelta sia ricaduta su di me. Fattore chiave nel trasferimento? Probabilmente la figura di Mancini ha giocato un ruolo fondamentale. Ho parlato con lui prima di venire qui: la nostra conversazione è stata decisiva per questo trasferimento. Vorrei salutare tutti i tifosi, farò di tutto per portare lo Zenit a vincere trofei”.

Foto: Twitter ufficiale Zenit