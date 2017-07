Zekhnini conferma: “La Fiorentina mi vuole, mi piace il calcio italiano”

Rafik Zekhnini, come raccontato in esclusiva nella giornata di ieri, è davvero a un passo dalla Fiorentina. L’esterno offensivo classe 1998 di proprietà dell’Odd, squadra norvegese, ha parlato ai microfoni di Varden.no confermando l’interesse del club viola: “La Fiorentina? So che mi vuole, ma io sono concentrato sulla partita contro il Vaduz. Non sono distratto da queste voci. Spero che la gente sarà d’accordo con la mia decisione, sia che rimanga un’altra stagione qui sia che decida di andare via. Non ho mai nascosto che voglio andare a giocare all’estero, ma qui sto bene. Il calcio italiano? È bello, mi piace molto. Lo seguo da sempre, è un grande campionato”. Proprio questa sera Zekhnini sarà impegnato nella sfida di Europa League tra l’Odd e il Vaduz, ma la Fiorentina lo aspetta.

Foto: Varden