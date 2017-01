Zaza-Payet-Feghouli: ci rimette solo la Roma (che non può spendere)

Ci chiediamo: ma riusciranno a regalare un esterno offensivo a Luciano Spalletti possibilmente prima del ritorno di Salah dalla Coppa d’Africa? Già perché diversamente avrebbe poco senso. E la situazione resta bloccata, soprattutto perché la Roma non ha budget e deve aspettare l’apertura a un prestito con diritto di riscatto. Conte ha bloccato Musonda, il West Ham aveva aperto a Feghouli, poi è scoppiato il caso Payet dopo tutte le situazioni che hanno portato all’addio di Zaza. Ruoli diversi, certo, ma fibrillazione che ha messo il West Ham in una posizione di stand-by per Feghouli. E ci rimette solo la Roma che non può spendere. Intanto, i giorni trascorrono…