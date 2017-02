Venerdì 3 marzo: c’è chi farà il closing Milan e chi (il 4) andrà in ferie…

Le ore del closing, quello del Milan. I giorni del closing, venerdì 3 marzo è la scadenza tanto attesa, ma possibile che ci sia qualche documento ufficiale con un po’ di anticipo. Il famoso e vituperato closing, osteggiato per sentito dire, tanto per mettere i bastoni tra le ruote, tanto per restare aggrappati agli amici degli amici. Ah, l’invidia… Noi abbiamo sempre pensato che per qualsiasi cosa conti la firma, tutto il resto appartiene al mondo delle chiacchiere. Prima della firma sono importante le fonti, rigorosamente affidabili: certo, talvolta si può incappare in qualche errore, l’importante è che non ci siano i soliti prevenuti che parlano e parlano ma lo fanno soltanto per alimentare caos. A maggior ragione se si esibiscono in tv, su un social, su un sito. Ecco perché aspettiamo con grande serenità il closing del 3 marzo: le firme, soltanto le firme. E se fosse davvero così, il giorno dopo – già sabato 4 – qualcuno dovrebbe andare in ferie, evitando di commentare e facendosene una ragione.