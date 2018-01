Tutto confermato: Dabo alla Fiorentina, è ufficiale

“La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo dall’Association Sportive de Saint-Etienne Loire. Dabo, nato il 13 febbraio 1992 a Marsiglia, vanta 1 presenza con la Nazionale Under 21 del suo paese. In carriera ha vinto un campionato francese con il Montpellier nella stagione 2011-12. Il neo calciatore viola arriverà oggi a Firenze per svolgere le visite mediche”, con questo comunicato la Fiorentina ha annunciato pochi istanti fa di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto di Bryan Dabo dal Saint-Etienne a titolo definitivo. Pertanto, tutto confermato. A partire dal 26 gennaio, scenario inedito fino a quel momento, vi abbiamo raccontato ogni dettaglio della trattativa aggiornandovi costantemente con dovizia di particolari. Ora l’arrivo a Firenze del centrocampista classe 1992 è anche ufficiale. La nostra esclusiva va puntualmente in porto. Dabo è un nuovo rinforzo per Pioli.

Foto: L’Equipe