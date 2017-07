Nei giorni scorsi abbiamo segnalato il forte interesse del Pescara per l’attaccante Tumminello. E lo confermiamo. L’ultima parola spetta alla Roma e in modo particolare a Di Francesco. L’agente Manfredonia può stare tranquillo e non scalpitare. Evitando di snocciolare nomi su nomi di eventuali club alla finestra, per la serenità del suo assistito.

Foto: Roma Twitter