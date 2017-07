Tra Donnarumma e Matuidi, i prossimi saranno i giorni di Raiola

Sono ore decisive per il prolungamento del contratto di Gigio Donnaurumma con il Milan. La famiglia ha già scelto, l’agente aveva un’altra idea ma dovrebbe presto adeguarsi alla volontà del giovane portiere. Il Milan ha lavorato molto dal punto di vista diplomatico cercando di riallacciare i rapporti con l’agente italo-olandese, la stessa famiglia di Gigio ha comunicato a Raiola la volontà di rinnovare. Ormai il prolungamento del contratto tra il portiere classe 1999 e il club rossonero è una pura formalità, sul piatto c’è un’offerta superiore ai 5 milioni a stagione, con l’inserimento di una clausola rescissoria. Nel frattempo è previsto un incontro tra Raiola e la Juve per Matuidi, grande obiettivo di mercato dei bianconeri nella passata sessione estiva e tornato prepotentemente in cima alla lista della Juve. Per il momento sembra essersi raffreddata la pista che porta a N’Zonzi, ma potrebbe essere una tattica per abbassare le richieste del Siviglia. Nel frattempo la Juve si muove concretamente per il centrocampista del Psg. Ecco perché i prossimi, saranno i giorni di Raiola.

Foto: Metro.co.uk