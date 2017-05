Torino, parla Cairo: “Ripartiremo da Mihajlovic e Belotti”

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto pochi minuti fa ai microfoni di Premium Sport per fare chiarezza sul futuro di Sinisa Mihajlovic: “Dopo la partita di ieri, il mister ha avuto un confronto molto sereno con la squadra. Purtroppo dopo il derby abbiamo un po’ mollato e ci è dispiaciuto, ma abbiamo comunque fatto un campionato di buon livello. Oggi era previsto che chi ha giocato non si allenasse: il mister la settimana scorsa ha voluto dare un segnale con il ritiro, ma non ha nessun intento punitivo. Purtroppo, a fine campionato, quando mancano le forti motivazioni, può succedere, ma non drammatizzerei troppo degli episodi che non ci piacciono ma che comunque vanno contestualizzati nell’arco di una stagione pur sempre positiva. Non abbiamo mai parlato di Europa: non era l’obiettivo di questo primo anno. Avanti con Mihajlovic? La risposta è scontata: ha un contratto con noi e siamo contenti di lui. Ha fatto un primo anno con buoni risultati e buoni riscontri sui giovani lanciati. Siamo soddisfatti e rimarremo assieme. Belotti? Ripartiremo da lui: abbiamo un contratto fino al 2021 e non penso che ci saranno squadre che arriveranno a pagare la clausola”.

Foto: sito ufficiale Torino