Tare: “Faremo il massimo per tenere Keita e Biglia. La Lazio deve diventare un punto di arrivo”

Intervistato da Premium Sport a margine del “Premio Maestrelli”, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha rilasciato tra le altre queste dichiarazioni: “Noi vogliamo tenere Keita e Biglia, stiamo parlando con loro per il rinnovo del contratto, in un matrimonio ovviamente tutte e due le parti devono essere contente. Se c’è la possibilità ben venga. Loro hanno dato tanto alla Lazio, ma il discorso vale anche a parti invertite. Noi faremo il massimo per trattenerli, vedremo. Se faccio gli auguri a Bielsa per il Lille? L’ho conosciuto, un professionista esemplare, sul campo, purtroppo le problematiche che ci sono state con lui hanno dimostrato quello che pensava la Lazio. Il tempo è stato galantuomo. Penso a Bastos, Wallace, Lukaku, Milinkovic. Voglio sottolineare soprattutto il discorso Milinkovic. Nonostante richieste molto importanti di club blasonati, la sua volontà è stata di rimanere alla Lazio, un grande piacere per me e la società tutta. Crescere in una grande società come la Lazio è fondamentale per i giovani. Il nostro obiettivo è far diventare la Lazio un punto di arrivo e non di partenza. Vedendo lo spettacolo in Coppa Italia e anche l’abbraccio di ieri sera, credo che i presupposti ci siano. I tifosi devono avere fiducia in noi, come noi la nutriamo nei loro confronti”.

Foto: sito ufficiale Lazio