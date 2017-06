Szczesny non scopre le carte: “Juve? Non so nulla, ora penso solo alle vacanze”

Wojciech Szczesny, portiere di proprietà dell’Arsenal ma in prestito alla Roma, non si sbilancia sull’interesse della Juventus nei suoi confronti. L’estremo difensore classe 1990, direttamente dal ritiro della sua Nazionale, ha dichiarato: “Le voci sulla Juve? Non so nulla: non leggo i giornali e non so quanto queste voci siano vere o meno. Dopo il prestito alla Roma tornerò all’Arsenal, che è proprietario del mio cartellino, fine del discorso. Ora penso solo alle mie vacanze in America, il riposo è qualcosa d’importante visto che l’ultima stagione è stata stressante. Se sono pronto per lottare per un posto in squadra con Buffon? Per ora sono pronto a fare le valigie e ad andare in vacanza”. Come vi abbiamo riferito nei giorni scorsi, anche il Napoli è in pressing su Szczesny.

Foto: zimbio