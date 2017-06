Szczesny, la Juve e i rumors inglesi dell’ultima settimana

Wojciech Szczesny e la Juve, una traccia nata lo scorso marzo, quando i bianconeri chiesero al portiere polacco – in uscita dalla Roma – di non rinnovare il contratto con l’Arsenal in scadenza nel 2018, in modo tale da poter agevolare una trattativa a condizioni molto accessibili sul valore del cartellino. A voler tacere dei primi spifferi dalla Polonia, risalenti al 20 febbraio e relativi all’interesse dei bianconeri per Szczesny.

Direttamente dall’Inghilterra, nell’ultima settimana sono giunti diversi rumors legati proprio al futuro di Szczesny: come riferito dal Daily Mail tre giorni fa, la Juve avrebbe già messo sul piatto un’offerta da 16 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del portiere classe 1990. Come vi abbiamo raccontato, Wojciech è lusingato per il forte interesse bianconero, vorrebbe anche accettare e qualora si convincesse di fare il vice di Buffon per una stagione la trattativa sarebbe nettamente in discesa. Senza tralasciare il Napoli, che continua il pressing per lo specialista polacco, e il Milan, che si è mosso direttamente sondando il terreno per capire l’eventuale disponibilità di Szczesny.

Foto: Times