Sportitalia: Milan, per il centrocampo spunta Krychowiak

Secondo quanto riferito da Sportitalia, il Milan per il centrocampo starebbe lavorando anche su Grzegorz Krychowiak, che potrebbe lasciare il Psg dopo una sola stagione. Unai Emery lo aveva portato in dote da Siviglia, ma per vari motivi il mediano polacco classe 1990 non è riuscito a confermarsi sotto la Tour Eiffel. Occhio alla pista Krychowiak, per il quale si registra anche l’interesse di Roma e Inter, per il centrocampo rossonero.

Foto: Le10sport