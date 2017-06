Sportitalia conferma: Lapadula sempre più vicino al Genoa

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arrivano conferme sul fronte Lapadula. L’attaccante classe 1990, in uscita dal Milan, è sempre più vicino al Genoa. L’ex giocatore del Pescara – corteggiato da diversi club, tra cui la Lazio – è sempre stato un nome nella lista del Grifone, ma adesso ci sono tutti i presupposti affinché il club genoano possa andare a dama. Come anticipato da Sportitalia, Milan e Genoa hanno già trovato un’intesa di massima per il trasferimento di Lapadula in rossoblù. Giorni caldi per Lapadula, sempre più vicino al Genoa.

Foto: Twitter Milan