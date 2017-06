Dalla Spagna: anche l’Inter sulle tracce di Joao Cancelo

Dopo l’eliminazione dagli Europei Under 21 con il suo Portogallo, saranno settimane calde di mercato per Joao Cancelo, il 23enne esterno destro lusitano già nel giro della Nazionale maggiore. Nei giorni scorsi Super Deporte lo aveva accostato nuovamente alla Juventus, a distanza di otto mesi dal primo lancio di Mundo Deportivo, oggi Marca ha segnalato sulle tracce di Cancelo, attualmente vincolato al Valencia fino al 2021, anche l’Inter, senza scartare l’ipotesi Barcellona (da sempre in auge) come alternativa a Bellerin. Per il cartellino del giocatore il club di Peter Lim chiederebbe 25 milioni di euro.

foto: sito ufficiale Valencia