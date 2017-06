Skriniar-Inter, tutto confermato. Manca solo l’annuncio

Milan Skriniar sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Tutto confermato rispetto a quanto vi abbiamo raccontato nei dettagli nei giorni scorsi. Il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con la Samp per 20 milioni più il cartellino di Caprari. Il centrale slovacco classe 1995 ha svolto stamattina le visite mediche, come vi avevamo anticipato, poi nel pomeriggio l’agente del giocatore ha incontrato l’Inter per gli accordi definitivi e per firmare il contratto che lo legherà ai colori nerazzurri. E ora manca solo l’annuncio: ci sarà l’Inter nel futuro di Skriniar.

Foto: zimbio