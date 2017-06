Skriniar-Inter, questione di tempo. Ballano ancora 3-4 milioni, ma da domani…

Per Skriniar all’Inter trattativa no stop. Dopo gli incontri di ieri pomeriggio, ballano ancora 3-4 milioni tra l’offerta nerazzurra e le richieste della Samp. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti: l’Inter offre 14 milioni più Caprari a titolo definitivo, la Samp era partita da una base di 20 milioni, ma ora è disposta a scendere di un paio di milioni. Nell’affare non dovrebbe più rientrare il giovane di proprietà nerazzurra Fabio Eguelfi, terzino sinistro reduce dal prestito alla Pro Vercelli. Questo perché la Samp non ritiene che l’inserimento del classe ’95 o di altri giovani come contropartita possano abbassare la valutazione cash del cartellino di Skriniar. L’Inter, come già raccontato, ha la necessità di fare l’operazione entro il 30 giugno, ecco perché perché da domani si continuerà a lavorare no stop per trovare la giusta quadratura. Skriniar-Inter, ormai è solo questione di tempo.

Foto: zimbio