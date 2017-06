Per Skriniar 20 milioni più Caprari, accordo tra Inter e Samp. Nel pomeriggio…

Accordo tra Inter e Samp per Skriniar. Le cifre sono quelle di una settimana fa: 20 milioni più il cartellino di Caprari. Una parte di quei 20 milioni potrebbe essere in bonus, ma si tratta di dettagli. L’Inter si era fermata a 14-15 più Caprari, ma com’era prevedibile ha aumentato. Proprio per questo motivo è stato dato il via libera per le visite del difensore. Nel pomeriggio l’agente di Skriniar incontrerà l’Inter per gli accordi definitivi.