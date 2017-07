Settebello Milan in un mese: circa 160 milioni sul piatto e senza parametri zero

Settebello Milan. Dal primo annuncio di Musacchio, poco più di un mese fa, a quelli imminenti di Calhanoglu e Conti. Morale della favola circa 160 milioni sul piatto. Distribuiti così, bonus in più o in meno: 18 per Musacchio, 28 per Kessie, 18 per Rodriguez, 40 per André Silva, 6 per Borini, 25 per Calhanoglu e 24 per Conti. Queste ultime due operazione, ormai in dirittura, possono variare di un paio di milioni, dettagli. In poco più di un mese, il Milan ha sborsato circa 160 milioni, una chiara risposta nei riguardi di chi diffidava o ironizzava. Certo, il campo è un’altra cosa, ma intanto i fatti ci sono stati. E non è finita qui. A proposito: i parametri zero, senza un minimo di logica, sono un lontano ricordo…