Seferovic? No. Destro? No. Troppi nomi mai trattati in casa viola, aspettando che…

Prima Seferovic alla Fiorentina: non si può, non interessa. Poi Destro per la Viola: non ci sono margini. Senza dimenticare la sfilza di giovani stranieri accostati sistematicamente, abbiamo preso le distanze perché di concreto nulla. E se qualcuno aveva già mandato Kalinic in Cina con certezze assolute, aspettando che la situazione prima o poi si sbloccasse, peggio per lui. Di sicuro ci sono due o tre cose: che l’unica pista vera era Sportiello, che Zarate sta andando al Watford per due milioni e mezzo e che Seferovic più Destro sono stati fuori dai giochi. Sempre.