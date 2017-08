Schick, le nuove visite da martedì a giovedì tra scenari e retroscena

Patrik Schick sosterrà le nuove visite mediche la settimana prossima, quasi sicuramente non lunedì ma in un giorno ancora da stabilire tra martedì e giovedì. Anche nelle ultime ore la Samp ha lanciato dei messaggi al formidabile talento della Repubblica Ceca, mandando a dire che sarebbe lieta di poterlo utilizzare ancora per una stagione, quindi senza porsi il problema del sostituto. Schick non ha ancora deciso, aspetta l’esito dei nuovi test, consapevole che non ci saranno più intoppi o complicazioni. Il discorso con l’Inter è stato impostato, come già spiegato, non solo con l’agente ma anche con la stessa Samp: esiste un doppio accordo sia per il cartellino (alle stesse condizioni della Juve, oltre clausola) che per l’ingaggio. Il discorso va solo perfezionato, manca l’ultima parola di Schick e non è poco. La Juve? Adesso è concentrata su Keita, quindi avrebbe già fatto una scelta sperando di sventare attacchi della stessa Inter. Ma Nedved per Schick è quasi una divinità, quindi – dopo aver raccontato quanto accaduto con l’Inter – è sempre bene aspettare i prossimi sviluppi.

Foto: sito ufficiale Samp