Mohamed Salah e il Liverpool, ci siamo quasi. Uno scenario non pronosticabile fino a qualche settimana fa. Una sorpresa che risale alle notte tra il 30 e il 31 maggio, quando alle 00.20 vi anticipammo che per l’attaccante esterno classe 1992 sarebbe presto arrivata una proposta importante dalla Premier League. Ai tempi ben altri erano i nomi considerati in uscita dalla Roma, nessuno pensava a Salah. Invece, dopo due anni e mezzo, l’avventura italiana di Momo volge al termine. Lo specialista egiziano vuole tornare a misurarsi in Premier, dopo non aver lasciato tracce al Chelsea, rientrando da una delle porte principali, quella di Anfield Road. Una trattativa sulla quale vi abbiamo costantemente aggiornato, mantenendo sempre la linea dell’ottimismo: vi avevamo sempre detto che, per trovare la piena quadratura, il Liverpool avrebbe dovuto sfondare il muro dei 40 milioni, avvicinandosi ai 45, così da venire incontro alle richieste della Roma. E sta andando esattamente così: un’altra nostra grande esclusiva ormai vicina alla concretizzazione. Salah e la Premier da fine maggio: una svolta rapidissima.

Foto: Twitter Roma