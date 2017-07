Sabatini rincara la dose: “Pallotta? Lasciamo perdere, è in stato confusionale. Moratti presidente vero”

A Walter Sabatini le parole del suo ex presidente James Pallotta proprio non sono andate giù, ecco altre dichiarazioni rese dal coordinatore tecnico Suning ai cronisti che lo hanno intercettato a Milano: “Pallotta? E’ meglio lasciarlo perdere, nessuno vuole riconoscenza ma equità sì. Sono parole inutili, buttate li, in stato confusionale e non richieste da nessuno. Le parole di Moratti, invece, m’inorgogliscono perché è un presidente. Un presidente vero”.

Foto: screenshot Sportitalia