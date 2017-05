Sabatini in orbita Inter già da dicembre. Ora l’imperativo…

Walter Sabatini sta per tornare in pista. L’ex direttore sportivo della Roma sarà il nuovo uomo forte di Suning, con l’incarico di coordinatore delle squadre del gruppo (Jiangsu compreso). Sabatini era in orbita Inter già da dicembre, come anticipato ai tempi da Sportitalia, al di là di qualche passaggio fugace del giugno scorso. Solo che adesso l’imperativo è verificare gli equilibri con Piero Ausilio, attuale ds dell’Inter e – soprattutto – freschissimo di rinnovo fino al 2020. In casa nerazzurra, al di là dell’esonero di Stefano Pioli ufficializzato in seconda serata, c’è un po’ di confusione…

Foto: Twitter Roma