Rulli e il Napoli, dai nuovi contatti del 23 agosto alla promessa di matrimonio per il 2018

Geronimo Rulli e il Napoli, promessi sposi. Nella tarda serata del 23 agosto, erano le ore immediatamente successive all’irruzione del Psg su Reina, vi avevamo anticipato (su Sportitalia e poi su queste colonne) che il club di De Laurentiis aveva riallacciato i contatti con il portiere argentino per l’eventuale sostituzione di Pepe. Uno scenario che successivamente aveva trovato tutte le conferme del caso, compresa quella del presidente della Real Sociedad che aveva però evidenziato le difficoltà, notevoli, nel portare a termine una trattativa così importante per il club basco a pochissimi giorni dalla fine del mercato. E infatti alla fine Reina rimarrà a Napoli, rispettando con professionalità l’ultimo anno di contratto, e Rulli continuerà a difendere la porta degli Txuri-Urdin. Tuttavia, questi giorni sono stati utili per apparecchiare la tavola in vista della prossima estate, quando Pepe saluterà il Napoli e gli azzurri avranno avuto tutto il tempo per raggiungere la piena quadratura con la Real Sociedad per il cartellino di Rulli.

Foto: Espn