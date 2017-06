Roma, se non blindi Nainggolan ti esponi agli spifferi. Suning, ma non solo

Radja Nainggolan lo ha detto e ribadito più volte: la sua volontà è quella di restare a Roma. Il centrocampista belga ha fatto tutto quello che avrebbe potuto fare, si è esposto mediaticamente, con trasparenza e sincerità. Ora la palla passa alla Roma. Nainggolan ha un contratto in scadenza nel 2020, gli era stato promesso un adeguamento sostanzioso fino a 5 milioni più bonus, ma al momento non è arrivata nessuna proposta concreta dai giallorossi. E’ giusto che la Roma sia chiara nei confronti del giocatore e dei propri tifosi, a maggior ragione dopo aver detto di non essere un supermercato. Se non dovesse concretizzarsi a stretto giro di posta il rinnovo di Nainggolan, chiaramente la società capitolina si esporrebbe pericolosamente agli spifferi. Suning in testa, con Sabatini e Spalletti che stravedono per il talento belga e farebbero carte false per portarlo all’Inter. Ma non solo: come vi abbiamo raccontato, il Manchester United ci aveva provato, mettendo sul piatto un’offerta monstre, prontamente respinta. Senza dimenticare il Chelsea di Conte, per il quale il belga è sempre stato una priorità. Ecco perché da settimane il pallino è in mano alla Roma che – per un messaggio trasparente da mandare ai tifosi – non dovrebbe perdere l’occasione di blindare Nainggolan. Senza perdere tempo.

Foto: Twitter Roma