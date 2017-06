Rodriguez-Biglia-Conti, un’altra settimana da super Milan. E per l’attaccante…

Un’altra settimana da super Milan. Atteso Ricardo Rodriguez per le visite, entro mercoledì si aspetta il via libera da parte di Lotito per Biglia. E in quelle ore ci saranno le trame con l’Atalanta per Andrea Conti per un probabile incontro. Conti ha scelto il Milan, ora esiste tutta la volontà possibile e immaginabile per trovare una quadratura con l’Atalanta. E’ chiaro pensare che dalle prossime ore si andrà a stringere anche per l’attaccante: le parole di Alvaro Morata dopo la vittoria in Champions sono state chiare, ma sono sempre parole, cosa avrebbe dovuto dire “andrò al Milan cento per cento”?. Abbiamo sempre detto che c’è una trattativa con il Real da sostenere e che i campioni d’Europa devono anche trovare i sostituti. Il Milan cercherà di capire, fino a qualche giorno fa aveva incassato una disponibilità di Alvaro. Ora si è cautelato sondando André Silva, in attesa di capire le decisioni definitive di Cairo per Belotti.