Rinnovo Suso: ma è possibile che Galliani abbia meriti anche quando non ne ha?

E’ incredibile come per qualsiasi cosa, in qualsiasi argomento Milan, si debba per forza inserire Adriano Galliani. Prendete il rinnovo di Suso: chi lo dava per fatto il giorno prima, più o meno la stessa fonte, il giorno dopo ha parlato di problemi e incomprensioni. Per quale motivo? Ce lo hanno spiegato: qualche mese fa, quando c’era Galliani al timone, Suso era convinto. Mentre ora aspetta di conoscere i programmi della nuova proprietà. In sostanza, quando il Milan non poteva investire lo spagnolo si sarebbe legato ai rossoneri. Ora che comunque si potrà intervenire sul mercato, nulla, Suso intende aspettare. Domanda: ma chi ci crede? Magari Suso aveva dubbi già diversi mesi fa. Ma è incredibile come qualcuno attribuisca meriti a Galliani anche quando non ne ha, persino quando non c’è più. Gli stessi che prima si guardavano bene dal criticare, neanche mezza critica, sono gli stessi che non si sono rassegnati…