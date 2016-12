Rincon, tra Juve e Roma è una questione di obbligo. E Marotta…

Rincon e la Juve, l’accelerata è giusta come rivelato stamattina da Tuttosport. Ci sono conferme. E c’è un motivo, anzi ce ne sono due. Il primo, quello più importante rappresentato dal fatto che il club bianconero possono garantire un obbligo di riscatto per il centrocampista del Genoa. Cosa che evidentemente in questo momento non può fare la Roma. Il secondo motivo è la volontà bianconera di assicurarsi due centrocampisti per gennaio: in attesa di una risposta per Witsel (preso a parametro zero per giugno), i tentativi per N’Zonzi ci sono stati ma hanno sbattuto per ora sul Siviglia fermo restando che resta sempre un profilo molto gradito. E così l’obbligo che Marotta può garantire al Genoa (valutazione appena sotto la doppia cifra) mette la Juve nella concreta possibilità di regalare subito un centrocampista ad Allegri. Per proteggersi dagli spifferi della Coppa d’Africa e in attesa che lo Zenit dia o meno il via libera per Witsel.

Foto: sito ufficiale Genoa