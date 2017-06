Il retroscena: Zenit, perché Acerbi non decolla. Su Manolas…

Un difensore centrale, probabilmente da prendere all’estero. Lo Zenit non ha aspettato più Manolas, ha cambiato obiettivo. Ha capito che non avrebbe senso insistere, pur avendo raggiunto qualsiasi tipo di accordo con la Roma. Ha capito subito che la volontà e l’entusiasmo nell’accettare la destinazione vale più di qualsiasi altra cosa. Ecco perché, in assenza di sviluppi immediati, lo Zenit cambierà obiettivo e si rivolgerà al mercato europeo. La pista Acerbi? E’ stata appena sondata, ma difficilmente verrà approfondita: Acerbi ha detto no a circa 2,5 milioni a stagione da parte del Galatasaray, l’idea di massima dello Zenit è quella di non investire su quasi trentenni. E Manolas? C’era un discorso in sospeso sul rinnovo, poi la volontà della Roma di metterlo sul mercato. E ora? Si parla del Chelsea, ma fin qui senza grossi riscontri. L’Inter? Dietro i tentennamenti può esserci chiunque, a maggior ragione chi (Sabatini) ha portato Manolas a Roma. Tuttavia lo stesso Sabatini aveva confidato che avrebbe fatto di tutto per non intavolare trattative con il suo vecchio club. Oltretutto i rapporti tra Spalletti e Manolas negli ultimi mesi di stagione non erano stati eccellenti. Ma non chiudiamo alcuna porta, anche nel mercato le cose possono cambiare dalla sera alla mattina.

Foto: zimbio