Il retroscena: da Vidal a Renato Sanches, la posizione del Bayern 

Due centrocampisti molti ambiti, due posizioni diverse – almeno per ora – da parte del Bayern Monaco. Stiamo parlando di Arturo Vidal e di Renato Sanches. Sul primo c’è da tempo il forte interesse dell’Inter che garantirebbe al cileno un mega ingaggio pur di portarlo alla corte di Spalletti. Ma le parole di Ancelotti sono per il momento la sintesi della volontà del Bayern di tenere Vidal, malgrado l’arrivo di Tolisso. Questa è la posizione del Bayern, vedremo nei prossimi giorni se sarà suscettibile di modifiche. La situazione è diversa per Renato Sanches, nel senso che i contatti con il Milan restano frequenti e costanti, in attesa di trovare la chiave giusta sulla formula e sul prestito oneroso che sarebbe l’anticamera di un obbligo di riscatto. Bisogna individuare la soluzione giusta sulla dilazione del pagamento, il Milan considera Sanches un investimento per il presente e per il futuro.