Il retroscena: Veretout, la voglia di viola più forte dei rilanci Saint-Etienne

Voleva la Fiorentina a ogni costo. E l’ha avuta. Per Jordan Veretout, centrocampista classe 1983, sono stati giorni difficili. Reduce da una grande stagione con il Saint-Etienne, i francesi lo avrebbero voluto riscattare per 9 milioni. E avrebbero rilanciato pur di trattenerlo. Ma lui era stato contattato dalla Fiorentina e quando ha saputo della possibilità di sbarcare in Italia ha scelto di non restare in Francia. E la Viola lo ha strappato a condizioni più favorevoli, sette milioni, contratto quinquennale. L’Aston Villa, proprietario del cartellino, lo aveva pagato 14. Veretout gioca davanti alla difesa, caratteristiche differenti rispetto ad Eysseric. Entrambi in arrivo.