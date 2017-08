Il retroscena: il Valencia pronto al sacrificio Cancelo pur di avere Kondogbia. Su Mangala…

I prossimi giorni saranno quelli di Schick all’Inter, quelli successivi serviranno magari per fare in modo che il Caen scenda a più miti pretese per Karamoh, l’alternativa (una brutta alternativa per i francesi) sarebbe quella di perdere l’attaccante a parametro zero, considerata l’intesa in essere – e fin qui mai messa in discussione – tra l’attaccante e i nerazzurri. Ma prepariamoci soprattutto al faccia a faccia definitivo, con possibile fumata bianca, tra Inter e Valencia. Gli spagnoli hanno detto no a una proposta da 30 milioni per Cancelo da parte del Tottenham, sono pronti al sacrificio pur di avere Kondogbia. Uno scambio di prestiti, come stiamo raccontando da diversi giorni, con la formula da individuare. Kondogbia è un separato in casa, l’Inter lo ha già stangato con una multa, continuerà a lavorare a parte, ma è chiaro che questa situazione nessuno conviene. E potrebbe cambiare se qualcuno si presentasse con un’offerta irresistibile per il cartellino. Oggi nessuno all’orizzonte, soltanto il Valencia che spinge e pronti a sacrificare Cancelo che consentirebbe all’Inter di avere un eccellente terzino per il presente e per il futuro, dopo aver investito su Daibert per la fascia sinistra. La fase di stand-by dovrebbe portare presto a sbloccare anche l’operazione Murillo, che ha scelto de tempo lo stesso Valencia. Ma l’Inter ha bisogno di un altro difensore centrale, possibilmente senza grande esborso. Mangala è un’opzione vera, una pista praticabile con l’apertura del Manchester City. Prestito secco, meglio se con diritto di riscatto. C’è bisogno di lavorarci sopra, ma la strada è giusta.