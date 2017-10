Il retroscena: Torreira, la clausola non vale a gennaio. Le milanesi…

I numeri sono tutti a favore di Torreira, centrocampista di qualità, e non solo della Samp. Ha conquistato la critica, ha ribadito di avere un presente e un futuro luminosi. Sulla clausola è il caso di fare chiarezza: 25 milioni, come quella a suo tempo pattuita per Schick, ma non valevole a gennaio. E quindi, come per Schick, se qualcuno si presentasse la Samp chiederebbe una cifra superiore. Ma chi può essere interessato a Torreira? Piace molto all’Inter, ci sono state telefonate perlustrative di Sabatini e Ausilio, ma al momento non c’è una trattativa, vedremo più avanti. Ma è un profilo che interessa al Milan (esattamente come piace parecchio Jankto, come raccontato a fine agosto, il mancino che manca all’organico rossonero) e che è da tempo nella lista della Roma. Tuttavia chi lo vorrà a gennaio dovrà fare i conti senza la famosa clausola da 25 che scatterà la prossima estate.

Foto: zimbio