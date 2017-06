Il retroscena: Thiago Maia proposto tre volte al Milan. Tutta la verità

Thiago Maia e il Milan: in Brasile si sono spinti un po’ oltre, avvicinando parecchio il centrocampista verdeoro al club rossonero. Al Milan lo specialista classe 1997 del Santos è stato proposto tre volte, piace per le sue caratteristiche, qualità e quantità. È uno dei profili finiti sotto la lente di ingrandimento di Mirabelli nelle sue missioni, ma in questo momento Thiago Maia non rappresenta una priorità per il Milan, che pur ne apprezza il profilo.

Foto: esporteinterativo.com